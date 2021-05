Emma Stone está en boca de todos, especialmente porque ya se estrenó la tan esperada película Cruella, en donde es la protagonista del largometraje. Ahí, da vida a la villana de 101 Dálmatas y muestra cómo era su vida, mucho antes de convertirse en la malvada ladrona y diseñadora de modas que aparece en el clásico de 1956.

Pero además de Cruella, Emma Stone va mucho más allá de este estreno y sus seguidores se mantienen pendientes por su posible participación en una nueva película de Spiderman, en donde ya hizo el papel de Gwen Stacy en las producciones de 2012 y 2014.

Spiderman: No way home será la última de las aventuras de Tom Holland como Peter Parker y Emma Stone como Gwen Stacy. Al menos en lo que se tiene confirmado y ya se está haciendo la preproducción.

¿Habrá una nueva versión de Spiderman?

Y aunque Spiderman: no way home será la última de las aventuras de Tom Holland como Peter Parker se ha seguido especulando sobre una producción que reuna a Andrew Garfield y Tobey Maguire, quien fue el primer Spiderman. Los rumores aseguraban que ambos pelearían contra el Dr. Octopus, personificado por el talentoso Alfred Molina.

Pero la primera que salió a decir que esto no pasará, al menos que a ella la hayan invitado, fue Emma Stone. La actriz de Zombieland dijo: “He oído esos rumores. No sé si se supone que deba decir algo, pero no estoy involucrada. No sé qué se supone que debes responder como antigua alumna del universo”.