Tom Holland ha vuelto a llevar a cabo uno de sus actos heróicos en la vida real. Coincidiendo con Halloween, el actor de Spider-Man ha participado en un genial falso tráiler en el que se presenta al nuevo héroe del Spider-Verse, un joven fan que se recupera de un trasplante de corazón.

En un video publicado en Twitter por el camarista de Lejos de Casa, Jaimie Trueblood, se muestra a Holland cediendo su máscara de Spider-Man a un joven paciente llamado Jerry como parte de su colaboración con la ONG Children`s Healthcare of Atlanta. Como si de un tráiler se tratase, se ve al actor corriendo por las aulas de un colegio asegurando que hasta los superhéroes necesitan hacer sus exámenes finales.

Es entonces cuando pide al joven Jerry, un gran fan del trepamuros, que le sustituya, dando lugar a la leyenda de SpiderJerry, que tiene hasta título y póster oficiales: Close to Home.

Los actores del Universo Marvel suelen hacer este tipo de actos benéficos para los fans que más lo necesitan. El propio Holland ha llevado a su personaje más allá de las películas en varias ocasiones, visitando hospitales e incluso ha fundado su propia organización benéfica con sus hermanos, The Brothers Trust, con el objetivo de ayudar a organizaciones más pequeñas a recaudar fondos.

Actualmente, Holland se encuentra en Atlanta, preparado para comenzar el rodaje de Spider-Man 3 tras concluir su trabajo en la adaptación de Uncharted. Aunque son pocos los detalles que se conocen de la próxima película del Hombre Araña, ha trascendido la participación de Doctor Strange y el regreso de Jamie Foxx como Electro, así como J.K. Simmons, que repite su papel como J. Jonah Jameson.

Spider-Man 3 tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.

Fuente: Excelsior

Thanks @TomHolland1996 for helping me welcome heart-transplant recipient SpiderJerry into the Spiderverse! @childrensatl #choa #HappyHalloween #spiderman pic.twitter.com/y9ItwExTxD

— jaimie trueblood (@thecdmedad) October 31, 2020