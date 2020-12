El pasado 1 de diciembre, Ellen Page anunció una de las decisiones más importantes de su vida, pues reveló que es transgénero, que se identificaba como no binario y decidió cambiar su nombre a Elliot Page.

Fue a través de un comunicado y publicación a través de redes sociales, específicamente en Instagram, donde el actor se pronunció al respecto de dicha decisión personal.

Además, declaró cuáles son los pronombres que usen para referirse a su persona; en este caso, quiere que usen los pronombres él y elle; su cambio a Elliot Page fue un cambio que era necesario para que estuviera feliz.

Netflix actualizó el nombre a Elliot

En este sentido, la estrella de “Juno” recibió cientos de mensajes de felicitaciones, mismos que fueron tanto de sus amigos como de fanáticos de su trabajo alrededor del mundo; sin embargo, también la gigante de streaming se pronunció al respecto.

De acuerdo con el New York Post, el gigante Netflix se encuentra en proceso de cambiar todos los créditos de los proyectos en donde ha estado involucrado, desde series hasta películas originales.

Cabe señalar que en algunas producciones ya ha sido cambiado el nombre por Elliot, tales como la popular serie “The Umbrella Academy”, y cintas como “Inception”, “My days of Mercy” y “Tales of the city”.