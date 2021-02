Gina Carano, actriz que dio vida a Cara Dune en las dos primeras temporadas The Mandalorian, fue despedida por Lucasfilm por sus “aborrecibles” publicaciones en redes sociales en las que comparaba ser republicano en estos momentos en Estados Unidos con ser judío durante la Alemania nazi.

Tras su salida de la compañía, la actriz ha cargado contra Disney y ha asegurado estar sufriendo “acoso e intimidación” por parte de La Casa del Ratón.

Durante una entrevista con Ben Shapiro en su canal de YouTube, Carano habló sobre su despido de The Mandalorian y compartió su opinión con respecto a Disney.

“He pasado por mucho y he visto mucho, como el acoso que ha habido. Y lo he visto antes, no soy la única que ha sido intimidada por esta empresa. Lo sé tan bien que podría compartir una historia y cambiaría las cosas en los medios de comunicación, pero no