Christian Chávez, ex RBD, se encuentra metido en otro escándalo, pues un hombre que trabajó como escort lo acusa de haberlo contagiado de VIH.

Se trata de un hombre identificado como “Josh”, que se dedicó a prestar servicios sexuales a través de una famosa plataforma digital donde supuestamente conoció al actor a quien acusa de haberlo contagiado del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

En una entrevista con la revista TvNotas, Josh asegura que Christian lo obligó a tener relaciones sin protección a cambio de una pago extra.

“Me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, dijo Josh a la revista.