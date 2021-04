El actor mexicano César Bono confesó que hace algunos meses se separó de su esposa Patricia Castro, debido a que su relación enfrentó complicaciones que terminaron por desgastarla al grado de llegar al divorcio.

A los 23 años de edad, el comediante contrajo nupcias con su primer esposa y madre de sus dos hijas mayores María del Sol y María Rosa. Después de un tiempo, aproximadamente 13 años, el actor decidió divorciarse. Con el paso de los años “Frankie Rivers”, como es conocido por su papel en el exitoso programa de comedia Vecinos, conoció a Patricia Castro, con quien se casó y procreó dos hijos, Leonardo Patricio y César Patricio.

El día de hoy, el actor de 70 años declaró que actualmente ya no se encuentra relacionado sentimentalmente con su esposa debido a que decidieron separarse. El actor confesó para el matutino Sale el Sol que el distanciamiento se debió a que posiblemente no supieron enfrentar las últimas pérdidas que vivieron juntos.

“Finalizó, yo creo, no le quiero echar la culpa a nada ni nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia. Entonces, en lugar de salir adelante, nos quedamos a la mitad del viaje mi ex esposa y yo”, explicó el protagonista de la obra teatral Defendiendo al cavernícola.

César Bono se sinceró sobre el divorcio al que se enfrenta a los 70 años

A pesar de la situación, el comediante originario de la Ciudad de México negó que su divorcio se debiera a falta de amor, por lo menos no de su parte. Explicó que él tiene un gran aprecio por sus dos ex esposas, dado que las dos formaron parte importante de su vida además de que son las madres de sus hijos.

“En mi caso no. Yo las ame a mis ex esposas. Amo a las madres de mis hijos, con cada una de ellas dos hijos, dos hijas con hijas con una y dos hijos con la otra. Yo las amo, amo a mis hijos, amo a mis nietos pero luego te dejan de amar a ti y pues a seguir la vida”, dijo.

Sin embargo, quien le prestó su voz a “Mate” en las tres películas de Cars, declaró que se enfrentó a diversas situaciones que terminaron por deteriorar su matrimonio a pesar de sus múltiples esfuerzos por recuperarlo.

“Luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más. O sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego luego la batalla”, mencionó.

En específico, César Bono confesó que hubieron ciertos actos de violencia verbal que detonaron más enfrentamientos entre él y Patricia. Además, aclaró que no llegaron al nivel de agresión física pero que para él, los insultos hacen el mismo daño que un golpe. Toda esta situación se desarrolló en un momento complicado para el estado de salud del actor, pues en los últimos años sufrió una serie de infartos que le dejaron secuelas de movimiento, de las cuales está tratando de recuperarse.

“Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías, en violencia (…) violencia verbal que a fin de cuentas es lo mismo que te de un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia”, platicó.

A mediados del año pasado, el actor de la cinta Curados de espanto, fue homenajeado en el programa Hoy debido a que cumplió 50 años de carrera artística. En aquel momento se presentó con silla de ruedas. Ahora, ya tiene mayor movilidad, utiliza un bastón como apoyo y está a punto de estrenar la obra ¡Y que nos coge la pandemia!.