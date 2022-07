“Oliver Atom”, el aclamado jugador estrella del “Niupi” y la Selección de Japón, llega con una interesante colección de calzado de Adidas.

Cada vez más, las marcas encuentran en el anime una forma de llegar a las nuevas audiencias y, principalmente, a un nuevo nicho de consumidores que, además del anime, están mezclados con el mundo de los videojuegos.

En cierto modo, las industrias del anime y de los videojuegos están muy ligadas, son una especie de complemento entre sí y, en los últimos años, han experimentado un crecimiento importante, sobre todo, desde el 2020, el año más fuerte de la pandemia.

Por un lado, según lo que revela Rebold, en México, el 2020 trajo consigo a más de 80 millones de gamers, cifra que quiere decir que el 63 por ciento de la población total está inmersa en dicha industria.

Ahora bien, según algunas estimaciones, el valor de la industria de los videojuegos podrá llegar a los 141 mil 600 millones de dólares para el 2027.

Del lado del anime, hablamos también de un panorama relevante, pues cifras oficiales indican que el mercado del anime, en 2020, alcanzó el valor de 24,23 mil millones de dólares en todo el mundo, motivo por el que no sorprende que diversas industrias lleven a cabo estrategias con el fin de acaparar a un cúmulo de consumidores más que creciente.

Este es el caso de Adidas, la marca alemana ha enfocado sus esfuerzos en llegar a la comunidad gamer y geek con una interesante línea de calzado que contiene a los personajes de la icónica caricatura japonesa, ‘Los Supercampeones’.

De momento, la marca lanzó tres modelos: el Superstar 1 Express Captain Tsubasa; el Captain Tsubasa x X Ghosted. 3 Turf Comics; y el X Ghosted.TF Captain Tsubasa.

Superstar 1 Express Captain Tsubasa

La icónica marca de tenis que ha vestido a leyendas del basquetbol llevó a cabo una alianza estratégica con Pokémon para una nueva línea de calzado que, además, incluye playeras, sudaderas y gorras.

Esta nueva línea se compone de una variedad de modelos de Chuck Taylor con estampados temáticos, donde sobresalen los personajes de Bulbasaur, Charmander, Squirtle y, por supuesto, Pikachu.

Converse x Pokémon collection. Variety of clothing and youth and adult shoes available. Collection launches globally starting December 10 at https://t.co/Da1OPeVOCk and select retailers

2/#Pokemon #PKMNStyle #PKMN #Fashion #PokemonClothes #Converse #ConversexPokemon pic.twitter.com/fpB6A8thcu

