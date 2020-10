Miley Cyrus es noticia tras ser víctima de un extraño suceso. La cantante ha afirmado en una entrevista que ha sido perseguida por un OVNI, además de haber entrado en contacto directo con un alienígena.

Además de ver un ovni, la intérprete también asegura haber establecido contacto visual con el alienígena que lo pilotaba.

“No me sentí amenazada en absoluto, pero vi a un ser sentado frente al objeto volador. Me miró y tuvimos contacto visual, y creo que eso fue lo que realmente me afectó, mirar a los ojos a algo que no podía entender del todo”, relató.