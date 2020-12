La pandemia ha tenido varios efectos en la familia de Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Por un lado, Diego tuvo un apasionado reencuentro con Amanda en octubre pasado, luego de siete meses de estar en lugares separados, y en ese mismo tiempo, Amanda se mudó muy cerca de la casa de su hija Ana Victoria, en Los Ángeles, lo que las unió no sólo en la parte sentimental, también en la organización del nuevo hogar.

“Es todo un rollo que hicieron juntas, yo me enteraba por el teléfono, pero Amanda me decía: ‘estas cosas tuyas ya las voy a sacar’ ¡Ahora sí que me sacó las cosas a la calle!”, dijo Diego.

Sin poder ocultar la risa, Verdaguer comentó que su esposa solamente le iba diciendo qué iba a tirar y que incluso, Ana Victoria también se deshizo de algunas de sus cosas.

“¡Ni me consultó! Me sacaba las cosas y me decía por teléfono: ‘ya no las vas a usar’. Tenía una motoneta Vespa que estaba en el garaje y me enteré que Ana Victoria se la regaló al jardinero y yo de: ‘¡mi motoneta!’”

Su hija, desde Los Ángeles, también se echó a reír a través de la videollamada y dijo que su idea solamente era deshacerse aquello que ya no se usa.

“Nuestra filosofía en todo el proceso, que fortaleció mucho la relación entre mi mamá y yo en la pandemia, es que todo lo que tienes en el clóset que tiene colgado allí un año y no te lo pusiste, hay que sacarlo”.

Diego, desde su casa en la Ciudad de México, recordó que a lo largo de su carrera han formado varios hogares, uno en Argentina, donde Ana dio sus primeros pasos, donde tuvo sus primeras mascotas y estuvo cerca de sus abuelos y primos; otro en Florida, en Los Ángeles y en México, donde la pareja se encuentra actualmente para el fin de año.

Ana, desde su casa en Los Ángeles, señaló que la casa de su padre en México es única.

Amanda, Diego y Ana Victoria estrenaron el pasado 27 de noviembre el video de su versión de “Happy Xmas (War is over)”, una canción que grabaron en realidad hace 17 años, pero que dicen, encaja en este momento que está viviendo el mundo.

Además de estar preparando un nuevo disco, Ana Victoria ofrecerá el viernes el concierto “Una noche contigo”.