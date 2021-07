Después de que vincularan a proceso a YosStop, acusada de posesión de pornografía infantil, Ainara Suárez resaltó que no busca dinero, sino justicia.

“Estoy feliz de que se empiece a hacer justicia, ha sido mi objetivo desde el principio, es el primer paso, nos falta mucho. He estado en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica. Ha sido un proceso complicado, han pasado tres años y que haya pasado este tiempo me ha ayudado a sanar todo lo que ha pasado’, dijo Ainara en el programa De Primera Mano.

Ainara Suárez recordó cómo le cambió la vida a raíz de que el video donde es abusada sexualmente se viralizara, pues, además de sufrir depresión, recibió ataques por parte de varias personas que la juzgaron duramente.

Por esta misma razón Ainara no pretende llegar a un acuerdo económico extraoficial, la joven aseguró que sólo quiere justicia, ya que nada de lo que vivió siendo una adolescente fue fácil.

“Mi objetivo jamás ha sido conseguir dinero, lo hago para conseguir justicia y lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a ninguna mujer, no soy la única mujer a la que han violado y que influencers han atacado, el dinero jamás ha sido parte del plan’, dijo.