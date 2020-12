La actriz regresó a Los Ángeles después de un viaje de trabajo realizado en México

Intentando esquivar a la prensa, respondiendo de manera escueta y muy bien acompañada por el fotógrafo, Jesh de Rox, Aislinn Derbez fue vista en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, después de haber trabajado por varios días en México.

La pareja, que ha sido relacionada durante las últimas semanas, fue captada después de haber viajado a México en compañía de la pequeña hija de Aislinn y Mauricio Ochmann, Kailani.

Las imágenes fueron obtenidas por diversos medios de comunicación. En éstas, la actriz de A la mala intenta escapar de la prensa, pero sí respondió que su divorcio con Ochmann es oficial y que su relación con De Rox es sólo de amistad.

Aislinn fue cuestionada sobre su separación y la resolución del trámite que los famosos actores hicieron público este año.

“¿Cómo has podido sobrellevar este divorcio? ¿Cómo te sientes con él?”, preguntó la reportera para el programa de Ventaneando.

Derbez atinó a responder de manera breve: “Muy bien, gracias”, pero después aclaró la situación de su divorcio: “Ya (salió), gracias”.

Resaltó que aún tiene muchos sentimientos hacia el padre de su hija, por quien han preferido mantener una relación saludable.

“Sí, nos amamos mucho y somos una bonita familia… nos llevamos muy bien”, dijo contundente.

La también empresaria incluso intentó parar los cuestionamientos de la prensa hacia “su amigo”, Jesh de RoxJesh de Rox, que también buscó de manera desesperada alejarse de las cámaras, mientras sostenía en brazos a la pequeña Kailani.

“Por favor déjenme buscar un taxi. Ya no estén molestando a mi amigo, por favor. No (son una pareja), de verdad necesito buscar un taxi”, concluyó Aislinn ante las cámaras.

Aislinn y Jesh fueron captados en el aeropuerto de Los Ángeles, después de que se especulara desde hace unas semanas que sostienen un romance. Ésta no es la primera vez que se les ve juntos y es que él ha visitado en más de una ocasión la casa de la famosa y existen videos que comprueban varias de las convivencias que tienen en presencia de la hija de Mauricio Ochmann.

Fue en octubre de este año cuando los rumores de un nuevo romance en la vida de Aislinn comenzaron a surgir. El fotógrafo publicó algunas fotografías al lado de la actriz mexicana e incluso le dedicó un romántico pensamiento sobre sus sentimientos.

“La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida. o al menos, el único que importaba… Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera… Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas. Pero, por supuesto, esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y que yo no sabía cómo mirarme de esa manera”, escribió Jesh al inicio del texto en inglés.

Meses antes Jesh de Rox ya había sido invitado por Aislinn a su podcast, La Magia del Caos, proyecto que lanzó después de su divorcio y que le ha servido para hablar de diferentes temas relacionados con el corazón, la mente y la vida.

El romance cobró fuerza después de que ella respondió de manera formal a la demanda de divorcio interpuesta por Mauricio Ochmann a finales del año pasado y que fue destapada hasta marzo de este 2020.

Según el documento presentado por Suelta la Sopa, el actor solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables” y pidió una custodia compartida para su hija Kailani.

También solicitó que no se le imponga un apoyo económico en favor de Aislinn, con quien se casó en mayo de 2016, y que los bienes que lograron durante su matrimonio sean repartidos de manera equitativa.