Silvia Pinal se encuentra recuperándose en su domicilio y descansando luego de que a inicios de diciembre fuera internada en el hospital tras sufrir problemas con la presión arterial, lo que le habría provocado una irregularidad cardiaca.

Aunado al tratamiento de una infección en las vías urinarias, la actriz de 90 años fue diagnosticada en el centro hospitalario con COVID-19. Pese a que la veterana estrella del cine mexicano no presentó sintomatología severa, Pinal preocupó al público especialmente por los padecimientos que ha presentado en los últimos años.

Tras pasar la navidad internada y una vez estabilizada, la también productora teatral fue trasladada a su domicilio, su famosa casa del Pedregal en la Ciudad de México, donde pudo celebrar el Año nuevo con su familia extremando precauciones.

En una reciente entrevista de su hija Alejandra Guzmán a los medios de comunicación para dar a conocer la buena nueva del traslado de la actriz a su casa, la cantante habría confirmado una especulación que desde hace cuatro años ha rondado a Silvia Pinal: el deterioro de su salud mental por una demencia asociada a la edad.

Pinal aseguró entonces no haber dado permiso ni saber nada acerca de la realización de la bioserie Silvia Pinal: Frente a ti que en estaba siendo preparada en ese momento por la productora Carla Estrada, proyecto que finalmente se llevó a cabo y fue transmitida en horario nocturno, teniendo como protagonista a Itatí Cantoral.

Lo que sorprendió es que ella misma dio autorización al serial, brindó entrevistas y recibió a la producción en su hogar, además estuvo en la presentación de las actrices que la encarnaron, por lo que de inmediato se comenzó a hablar de un deterioro en la salud de la señora.

Tras los rumores de Alzheimer y luego de que la revista TVNotas asegurara que el hijo de la estrella, Enrique Guzmán Jr. intentara manipular a su madre para beneficiarse económicamente a futuro, dejando fuera del testamento a sus hermanas Sylvia y Alejandra, el también hijo de Enrique Guzmán desmintió entonces:

“Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco”, declaró en el programa Venga la alegría en octubre de 2020.