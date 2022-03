Recientemente la famosa cantante y actriz, Alejandra Guzmán, hizo una fuerte confesión respecto a lo que ha aprendido a raíz del caso legal que existe entre su única hija, Frida Sofía, y su padre, Enrique Guzmán, ¿a caso reconoce el abuso que señala la joven?

Cómo se sabe, Frida hace casi un año que interpuso una demanda ante la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México en contra del reconocido cantante y la polémica rockera, después de que confesara en Imagen TV que él la tocó indebidamente cuando solo tenía cinco años de edad.

Ante esto, se ha desatado una gran polémica, pues la intérprete de Reina de Corazones se mostró a favor de su padre, pidiéndole a su hija que reflexionara lo que hacía, que ella iba a apoyarla si tenía un problema mental, desatando cientos de críticas en su contra por no estar del lado de su hija.

Ahora, en una rueda de prensa, reporteros de Sale el Sol le cuestionaron sobre cómo estaba enfrentando estos problemas legales con la joven y todo lo que ocurría en estos momentos con la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia, ella señaló que estaba tomándolo todo en paz, pues buscó ayuda profesional.

Tengo más fe que miedo, en realidad a veces también me he deprimido, pero también he pedido ayuda, estoy con un neuropsiquiatra y ahorita por eso me ven diferente, porque estoy tranquila, bien, en paz, meditando, estoy haciendo todo lo posible para estar en paz”, expresó.