Alejandro Speitzer goza de una gran fama no sólo en México sino en todo el mundo, además de sostener actualmente una relación amorosa con la actriz española Ester Expósito, pero un amor del pasado resurgió para recordar lo que un día hubo entre ellos.

El actor participó en la telenovela “Atrévete a soñar” que era protagonizada por Danna Paola, Eleazar Gómez y Violeta Isfel, cuando él aún era muy joven y donde conoció a quien en fue en un inicio su más grande fan para convertirse en uno de sus grandes amores.

La actriz Samadhi Zendejas reveló que haber tenido un romance de cuatro años con el actor Alejandro Speitzer, aunque lo mantuvo por mucho tiempo oculto fue durante una entrevista con Omar Chaparro que reveló todos los detalles.

Surge el amor entre Speitzer y Samadhi Zendejas

La actriz relató que era una gran fanática de Alejandro Speitzer y confesó que fue su crush de la infancia durante mucho tiempo, hasta que le dijeron que serían pareja en una telenovela, donde surgió el amor entre ambos y que los llevaría a tener un noviazgo por cuatro años.

Yo empiezo a hacer esa novela siendo fan de todos los que estaban en ella y el chavito, que fue mi crush de toda la vida, en la primaria, yo tenía en la carátula del cuaderno su cara, me dicen ‘vas a ser pareja de él’, entonces yo me estaba muriendo del nervio. No lo creía”, dijo.

Aunque en un inicio se negó a confesar de quién se trataba, finalmente señaló que había sido Speitzer: “Fue mi primer novio, mi primer beso, mi primer amor”.