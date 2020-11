Alexander Acha dice que es bueno tratar de conseguir seguidores y likes en las redes sociales, siempre y cuando sea para fines laborales o productivos, pero está en contra de que las personas midan el valor de su vida por la cantidad de “me gusta”, que tengan.

“Tiene mucho que ver con lo que el público aplaude de ti, los artistas vivimos de los aplausos, pero una cosa es vivir de una situación del aplauso y del interés de la gente de nosotros mismos como producto, de que sientas presión de subir los likes por una cuestión estratégica”, comenta.

“Si tienes muchos likes, a lo mejor te dan más campañas, entonces es una cuestión de comercialización. Sí siento que vale la pena buscar y aumentar el número de likes y de seguidores. Porque es un escaparate o un canal de exposición, de difusión, por ende, mientras más grande y eficiente sea, es más rentable e interesante para las empresas y clientes, para el público y para muchas cosas”, ahonda.

Como artista, obtener más reacciones del público, señala, les funciona llegar más lejos con lo que quieren transmitir, pero si sólo se hace por ego ya implica algo diferente.

“Siento que está mal, cuando mides con ello la autoestima y el amor propio, tú no vales por los likes que tienes, como persona; en el trabajo puede ser que sí… pero no tiene que pegar a nivel personal porque ahí es donde muchos adolescentes caen en el error y piensan que, si no tienen muchos likes, no son nadie”.

El cantante promociona su más reciente sencillo “Cierra tus ojos”, un tema con el que experimenta el género urbano junto a Buxxi y espera hacer bailar a muchas personas.

“Creo que salió algo bonito, pudimos hacer este pop urbano en donde no se perdiera mi esencia, mi estilo, se hizo una combinación, buscamos un balance entre mi melodía, mi estilo, la frescura de la actualidad y la energía de lo urbano”.