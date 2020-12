De acuerdo a la información de ‘The Hollywood Reporter’, Alfred Molina volverá a interpretar al Doctor Octopus en ‘Spider-Man 3’.

El multiverso de ‘Spider-Man 3’ se sigue reforzando: Alfred Molina volverá a ser Doctor Octopus

Alfred Molina, uno de los actores más recordados de la primera trilogía del superhéroe arácnido, volverá a dar vida al Doctor Octopus en Spider-Man 3, según informa The Hollywood Reporter. El reporte refuerza todavía más el supuesto multiverso que veremos en el tercer largometraje protagonizado por Tom Holland, pues no es el único actor del pasado que se ha sumado al reparto. Sin lugar a dudas, estamos ante el largometraje más esperado del Universo Cinematográfico de Marvel actualmente.

El mencionado actor se puso en los pies de Otto Octavius en Spider-Man 2, una película que llegó a los cines en el lejano 2004. Aunque al comienzo de la historia mostró su amistad con Peter Parker, su ambición científica lo transformó en el malvado Doctor Octopus, uno de los villanos más famosos de Marvel. El personaje aprovechó sus tentáculos mecánicos para obtener los recursos que necesitaba para continuar su investigación. Desde luego, Spider-Man se vio obligado a intervenir.

Como se mencionó anteriormente, no es el primer actor que retomará su papel del pasado en Spider-Man 3. El caso más sonado, también revelado por The Hollywood Reporter, es el de Jamie Foxx, quien interpretó a Electro en The Amazing Spider-Man 2. Así pues, el reporte de hoy es demasiado significativo, pues significa que aparecerán al menos dos villanos de universos distintos. Claro, todavía está pendiente conocer quién será el enemigo por parte del Universo Marvel.

Tras sumar a Jamie Foxx y Alfred Molina, ahora nos resta saber si Spider-Man 3 abrirá las puertas a Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ellos se pusieron el traje del arácnido en Spider-Man y The Amazing Spider-Man, respectivamente. Aunque no hay una confirmación al respecto, es prácticamente un hecho que Disney aprovechará a ambos actores para producir una película épica. Si todo llega a buen puerto, el próximo año veremos a tres Spider-Man distintos en una misma película.