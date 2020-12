Alfredo Adame dio positivo a coronavirus. El actor no presentó ningún síntoma, sin embargo se realizó la prueba de COVID-19 luego de que cuatro personas en la producción de su proyecto en Youtube llamado “La ley de Adame” resultaron contagiadas.

“Fui al hospital y me dijeron que en cuatro o cinco días me tenían el resultado y ayer me metí a la aplicación y dio positivo”, revela Adame a El Universal.