Poco le duro la paz a Alfredo Adame, pues luego de que prometió alejarse de los pleitos para concentrarse en su carrera política, este lunes el conductor apareció en el programa De primera mano para arremeter contra Carlos Trejo por un presunto fraude.

Primero, los conductores presentaron el testimonio de Guillermo Valencia, dirigente de la asociación civil Revolución Social, quien pidió a las autoridades poner especial atención en Carlos Trejo “porque puede estar detrás de una banda delictiva dedicada al robo virtual”. Te recomendamos: Alfredo Adame asegura que dejará atrás los “pleitos” para enfocarse en su carrera política

Luego, Gustavo Adolfo Infante presentó una entrevista con Adame, quien secundó lo dicho por Valencia: “Hace unos días según entiendo, porque me llovieron mensajes de Facebook e Instagram, de que lo habían detenido (a Trejo) en Morelia porque traía una moto robada. Cuatro personas me hablaron y me dijeron que a ellos les había hecho lo mismo, el fraude de robar motocicletas”.

“Ese es su modus operandi, su modus vivendi. Todavía ayer me llegaron reportes de Río Bravo, Tamaulipas… tres personas me escribieron de que (Trejo) había ido a hacer de las suyas, a fraudear (sic) y a robar”, agregó. Adame también mostro la presunta acta de defunción de Sofía Cacheux, ex esposa de Trejo, y señaló que una de las causas de su muerte fue el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH): “Él (Trejo) contagió a la esposa de sida. Yo voy a ir a Derechos Humanos, tenemos el papeleo y le voy a rendir ese asunto. Tarde o temprano lo voy a meter a la cárcel”.

Fuente: Milenio