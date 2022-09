Alfredo Adame reapareció un día después de las agresiones que sufrió en la colonia donde reside, Fuentes de Tepepan, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. A través de una de sus historias de Instagram compartió con sus seguidores que tiene cuatro fracturas en el rostro (una interna y tres externas), pero se encuentra estable.

El ex presentador del programa de revista Hoy explicó en redes sociales que el miércoles 28 de septiembre no se le pudieron realizar los estudios pertinentes por la fuerte inflamación de su ojo, fue en una Instastorie en la que se deja ver sin el vendaje por primera vez. “Nada más cuatro fracturas, amigos”, se pudo leer con un texto por encima del video.

En su mensaje, el controversial actor de telenovelas agradeció la atención médica que recibió tras las heridas en el rostro y también confirmó la posibilidad de que su retina se haya desprendido:

“Buen día, estoy en el hospital G.A González, es un equipo de médicos de primera, vengo a la valoración con el oftalmólogo porque desgraciadamente como está tan inflamado el ojo, no se pudo hacer ayer. Tengo cuatro fracturas de la cara, una adentro y tres afuera, tengo posiblemente desprendimiento de retina”.

Además, dijo que ya tuvo acceso al video en el que se aprecia claramente que la persona que lo agredió realizó esta acción con una piedra. En su historia temporal de Instagram, el presentador mencionó lo siguiente:

“Ya salió un video, el tipo que me golpea de atrás recoge una piedra, me lo estrella y me golpea, ya lo decíamos todos, incluidos los policías que (el golpe) había sido con un objeto contundente, porque (la lesión) era demasiado fuerte para hacerse con un puño”, agregó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas debido a la pelea en la que se vio involucrado Alfredo Adame, quien terminó con un grave herida en su ojo derecho por los golpes recibidos.

Cabe recordar que el ataque sucedió afuera de su domicilio en la alcaldía Tlalpan el pasado 28 de septiembre, cuando un policía había sido asesinado momentos antes. De acuerdo con las declaraciones de Adame, él se acercó a unas personas con la intención de ayudarlas, pero fue brutalmente agredido.

Sin embargo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía capitalina, en la riña participaron tres hombres, incluido el ex conductor de televisión. La trifulca tuvo lugar en la calle Prolongación Abasolo, donde un par de sujetos atacaron al actor de 64 años.

En conversación con Ventaneando, Adame señaló que las personas lo comenzaron a agredir e insultar, pero su intención únicamente era documentar lo sucedido y socorrer a las víctimas.

“Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Alfredo Adame, muchas gracias por su preocupación, soy víctima colateral de un asunto muy delicado donde desgraciadamente falleció un agente de la policía en la esquina de mi casa, después unas personas llegaron ahí y lo único que quise fue ayudar y salí agredido y golpeado y todo esto, pero estoy bien, a todos ustedes por su preocupación, muchas gracias”, mencionó en su último video del pasado 28 de septiembre.

La primera aparición de Adame en su Instagram fue filmada desde la Fiscalía Desconcentrada de investigación en Tlalpan Coordinación Territorial TLP-2 TLP-3, de la Ciudad de México, posteriormente circuló en redes sociales el momento en que ocurrió la agresión al policía que falleció.