Alicia Machado se volvió tendencia luego de criticar duramente a Kimberly Flores por las actitudes cariñosas que tiene con Roberto Romano dentro de La casa de los famosos, un show estilo Big Brother producido por Telemundo, pues al parecer no está de acuerdo con esos coqueteos, ya que a Alicia se le ha visto muy pegadita con Romano.

La ex Miss Universo fue una de las primeras en criticar la actitud romántica de Kimberly Flores y Roberto Romano al recordar que ella está casada, además, se cree que Machado tiene un Romance con Roberto, por lo que esa sería la razón principal por la cual ella estaría enemistada con Kimberly.

Hay que recordar que Machado y Roberto durmieron en la misma cama recientemente, también se le ha visto acariciarlo mientras él le contaba secretos, además, una charla con Celia Lora, destapó las intenciones de Alicia, pues confesó que quiere a toda costa alejar a Kimberly Flores del actor de 31 años de edad.

“Te gusta un wey, el wey te hace ojitos, pero tienes a la otra ahí todo el santo día haciéndole vueltas, a ver, o te apartas o te aparto, o sea. Entre bomberos no nos pisamos la manguera, que no me venga con cuentos, porque más sabe la diabla por vieja que por diabla”, dijo la modelo.

¿Roberto Romano rechaza a Kimberly Flores porque está enamorado de Alicia?

Luego de que sus actitudes cariñosas de Kimberly con Roberto, el actor trató de calmar a Machado: “No, no, Ali, no, no, para nada. Te juro que nunca fue por ahí, no. Bueno, pues, el ciego que agarra la pata de elefante dijo que era gordo y el que agarró la trompa dijo que era trompudo. No, no iba por ahí”, dijo el actor, en referencia a que se había creado un chisme, ya que se dice que Kimberly le robó un beso.

Alicia Machado no estuvo completamente segura de que así ocurrieron las cosas y le dijo a Roberto Roman que era evidente que Kimberly Flores quería algo más que una amistad con él: “ Sé que tú no, pero la chava a estaba como que… ya se dio cuenta que no, o que ya como que se acordó que está casada, pero se le había olvidado”, dijo la ex reina de belleza.?

¿Qué otras peleas ha tenido?

Tan sólo ayer, Alicia Machado y Celia Lora protagonizaron una intensa pelea que ha llegado a incomodó a sus compañeros. ¿Por qué? Pues Alicia Machado criticó a Celia Lora por su conflicto con Anahí, quien fue exparticipante de Acapulco Shore y con quien aparentemente tiene un intenso conflicto.