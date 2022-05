Este lunes se reprodujo un emotivo audio en la corte durante el multimillonario juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. La actriz de Aquaman dijo que le rogó a su entonces esposo que dejara de llamarla “mentirosa” sobre su presunto abuso.

En el audio, se escucha una conversación grabada entre los actores en junio de 2016, un mes después de que Heard pidiera el divorcio de Depp.

“Me llaman mentirosa y cazafortunas”, se la escucha decir.

“No estoy mintiendo sobre nada de esta m****a y no busco nada de tu dinero”.

Heard le dijo a la corte que quería que Depp dejara de llamarla “mentirosa” y detuviera la “campaña de desprestigio” que supuestamente había comenzado en su contra.

“Estaba tratando de que Johnny detuviera la campaña de desprestigio que lanzó”, aseguró.

Heard aseguró que Depp le dijo que la “arruinaría” a ella y a su carrera.

“Johnny dijo que me arruinaría. Que nadie me tocaría nunca, profesionalmente, que nadie volvería a trabajar conmigo”, afirmó.

“Que nunca volvería a trabajar. Que arruinaría mi carrera”.

“Simplemente no me llames mentirosa. No digas que esto no es real”, dijo Heard que estaba tratando de instar a Depp.

La actriz volvió a subir al estrado para testificar por tercer día, mientras el juicio se reanudaba este lunes en Fairfax, Virginia, tras un receso de una semana.

Depp está demandando a su exesposa por difamación por un artículo de opinión que la actriz escribió en 2018 para The Washington Post, donde se describía a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

El actor de Piratas del Caribe no es nombrado en el artículo, que se titula “Alcé la voz contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

Sin embargo, Depp afirma que el texto implica falsamente que él es un abusador doméstico, algo que niega rotundamente, y que lo ha obligado a luchar para conseguir papeles en Hollywood. Está demandando por US$50 millones.

Heard está presentando una contrademanda por US$100 millones; acusa a Depp de orquestar una “campaña difamatoria” en su contra y describe su demanda como una continuación del “abuso y acoso”.