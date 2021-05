CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo de los 16 años que lleva viviendo en Estados Unidos, Ana de la Reguera ha sido testigo de cómo los latinos han ido ganando terreno en Hollywood al grado de ser el centro de atención de varios productores, como Jason Blum, quien la eligió como protagonista de La purga por siempre, quinta entrega de la saga de The purge, en la que se invertirán los papeles y se verá cómo los estadunidenses buscarán refugio en México.

“¡Me encantó! Estamos acostumbrados a que en las producciones los estadunidenses salven al mundo y en este caso es al revés. Los papeles son completamente opuestos a lo que solemos ver de un latino en una historia. Yo le agradezco a Everardo Gout y al equipo de los Estudios Blumhouse que se arriesgaran a cambiar las cosas y estoy segura de que la gente se va a sorprender mucho de que este sea el caso en una película muy estadunidense”, comentó.

Bajo a dirección del mexicano Everardo Gout, quien estrenó Días de gracia hace diez años, La purga por siempre presentó el tráiler de este filme que deja ver cómo Ana de la Reguera, junto a otro mexicano, Tenoch Huerta, deberá sobrevivir ante un grupo de enmascarados dispuestos a eliminar a cualquiera que se cruce en sus caminos.

En La purga por siempre, cuyo estreno tentativo será el primero de julio en salas comerciales, a Ana de la Reguera se le ve como una chica que deja la tranquilidad de su cotidianidad para empezar a manejar armas, golpear o correr para salvar su vida, situaciones que en más de una ocasión la llevaron al extremo.

“Filmamos una secuencia nocturna en los Estudios Universal y había fuego, explosiones, choques, malandros y sí tenía miedo, porque teníamos que correr. Hay muchos momentos en los que estaba doblando la película, de hecho yo no estaba a cuadro, y se escuchaban mis gritos de verdad porque sí estaba muerta de miedo” contó De la Reguera.

“También hay otro momento en la que me enjaulan y tenía que gritar por horas, terminé muy cansada y me asusté porque en la escena se veía cómo me iban a insertar un taladro en el ojo. Sí me dio mucha impresión eso porque llegué a pensar que si se le pasaba la mano al de efectos especiales, se me podía caer el taladro en el ojo. La sufrí, pero ya cuando vi la película me encantó”, compartió.

Consolidada como una mexicana que ha destacado en Estados Unidos, en donde se le vio hace 15 años junto a Jack Black en Nacho Libre y ahora en El ejército de los muertos de Zack Snyder, Ana de la Reguera conmemora 25 años de carreta artística, en los que además de actuar, ha escrito y producido su serie Ana para Amazon Prime.

“¡Wooooow! La verdad es que siento que empecé ayer. No tenía en cuenta que ya son 25 años y sí es un chorro. Me siento cómoda, cada vez siento que sé más lo que quiero y en estos últimos años es cuando mejor me ha ido. Soy de lento aprendizaje, pero me siento muy feliz en mi carrera y en mi vida personal y poder seguir trabajando sin parar”.

Conócela

Ana de la Reguera

Nació el 8 de abril de 1977 en Veracruz

Comenzó su carrera como actriz en 1996

Este 2021 celebra 25 años de carrera actoral

Estrenó hace 15 años la cinta Nacho libre junto a Jack Black, abriéndose camino en Hollywood

Vive en Estados Unidos desde hace 16 años.

Ha sido parte de proyectos como Narcos, Twin Peaks, Jane The Virgin, The Blacklist y From Dusk Till Down

De la saga

Las cintas de La purga plantean cómo un día al año los estadunidenses pueden romper la ley y ejecutar actos vandálicos durante 24 horas sin ser sancionados.

En La purga por siempre se ve cómo no se respetan el tiempo establecido y algunos querrán llevar la purga por siempre.