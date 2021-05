Desde hace mucho tiempo se especula que Andrew Garfield volverá a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: Sin camino a casa (2021).

SONY están preparando la película Spider-Man: Sin camino a casa, la tercera entrega del Hombre Araña que veremos en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios. Desde que empezaron el rodaje se ha especulado que veremos 3 versiones de Peter Parker interpretadas por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Unificado las tres sagas que hemos llegado a disfrutar en los cines desde que empezó el siglo XXI.

En una reciente entrevista le preguntaron a Andrew Garfield si podríamos verlo en Spider-Man: Sin camino a casa. Lo normal es que se hubiera hecho el despistado o no quisiera responder, pero sorprendió al negarlo todo y dijo que aún no ha recibido una llamada de SONY o de Marvel Studios sobre un posible regreso. Puede que respondiera así porque ha firmado un gran contrato de confidencialidad, pero parece bastante sincero en la respuesta. Aunque hasta que no se estrene la película o nos muestran un tráiler, seguiremos esperando volver a verlo como el gran héroe de Marvel que interpretó dos veces.

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) May 4, 2021