Lo mismo lució un estilizado traje de charro en el grupo Garibaldi, que un sexy vestido rosa con peluca rubia en Aventurera, e incluso fue un atrevido bailarín en el espectáculo Sólo para mujeres, así fue parte de la carrera de Xavier Ortiz, quien perdió la vida este lunes a los 48 años, presuntamente a causa de suicidio.

“Estoy lastimado, devastado, por la pérdida de un gran amigo, de un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y los que se escogen para la vida, él era mi hermano porque así lo decidimos los dos.

Comparto con ustedes la lamentable pérdida de mi hermano Xavier Ortiz, compañero de Garibaldi ¡Te amo Xavier!”, expresó el diputado Sergio Mayer Bretón al dar la noticia.

Carmen Salinas, quien trabajó con él en “Aventurera en 2004”, cuando Xavier interpretó el papel de la Bugambilia, expresó:

“Estoy muy triste porque no puedo creer todavía que esté muerto Xavier Ortiz. Todavía el miércoles me mandó una WhatsApp donde me dice, ‘manina, la extraño mucho ¿cómo está?’ y me pidió que le grabara un anuncio para una fundación para ayudar a niños enfermos de Covid-19. No puedo concebirlo que ya no esté”, lamentó.

Carmen Salinas y Xavier Ortiz en “Aventurera”.

Agustín Arana, quien sustituyó a Xavier Ortiz en el grupo Garibaldi en 2001 y mantenía una estrecha relación de amistad con él lo recuerda por el apoyo y el entusiasmo que siempre le otorgó.

“Cuando alguna vez tuve una agrupación musical, él nos firmó con su compañía que se llamaba JR Producciones, que la tenían Javier Ortiz y Paty Manterola y nos estuvieron apoyando y manejando un tiempo”, contó Arana.

“Siempre tuvimos apoyo de él, lo que más recuerdo es que siempre había una sonrisa de su parte, por algo le decíamos el conejo, la verdad es que lo vamos a extrañar”, dijo el también actor.

En el mismo grupo, Ortiz conoció a Patricia Manterola, con quien sostuvo una relación desde abril de 1999 hasta mayo del 2004, cuando se divorciaron. La cantante guardó silencio.

“Es un momento complicado para Paty, por el momento no estará dando declaraciones”, dijo su personal.

Su hermana Olga Ortiz Ramírez confirmó en su cuenta de Twitter que Xavier pasaba por una depresión por su divorcio y la falta de ingresos, aunado al aislamiento por la pandemia, sin embargo, se dijo sorprendida porque él acababa de vender su casa y tenía dinero.