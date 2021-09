¡Las sorpresas no paran para ARMY!, pues después de que BTS confirmara que colaborará con Coldplay para el tema “My Universe”, y que la próxima semana viajará a Nueva York para presentarse ante las Naciones Unidas como enviado especial de Corea del Sur, la banda de k-pop anunció que tendrá un concierto en línea llamado “BTS Permission To Dance On Stage”.

La noticia sorprendió a los fanáticos del grupo, pues el mes pasado Batang canceló definitivamente su gira mundial “Map of the soul”, la cual estaba pospuesta desde principios del 2020, año en el que se desató la pandemia mundial por Covid-19.

La cuarta gira global de RM, V, J-Hope, Jimin, Jungkook, Suga y Jin, tenía contemplado arrancar en abril del año pasado y llegar a 18 países, incluidos Estados Unidos, Japón y Alemania. De hecho, algunos países que no fueron incluidos comenzaron a realizar diversas campañas para que los artistas surcoreanos se presentarán en naciones como México.

En el concierto, la banda surcoreana interpretaría sus mayores éxitos, incluyendo los de su EP Map of the Soul: Persona y su álbum de estudio Map of the Soul: 7, de la cual se desprende ‘Black Swan’. Sin embargo, debido a la pandemia, el grupo y la agencia decidieron cancelar las presentaciones.

¿Cuándo será el concierto BTS Permission To Dance On Stage?

Big Hit Music emitió un comunicado por medio de Weverse,en el que anunció que el próximo mes realizará el concierto en línea “BTS Permission To Dance On Stage”, en el que se espera que el ARMY de todo el mundo se pueda conectar y disfrutar de este evento digital.

De acuerdo al anuncio, el concierto se transmitirá el próximo 24 de octubre a las 6:30 pm (hora de Coreana), mientras que en México se transmitirá a las 4:40 am, debido a la diferencia horaria entre el país asiático y tierra azteca.

La agencia de BTS indicó que anunciará próximamente más detalles sobre fecha de la venta de entradas, así como las canciones que interpretará y sí contará con público en vivo.

En un video publicado en sus redes sociales, J-Hope dijo que esperan que todo el ARMY del mundo puedan acompañarlos el día del concierto y añadió que donde se encuentren sus fans es el escenario de la banda.

En octubre del año pasado la banda realizó el evento digital “BTS Map of the Soul ON:E”, el cual reunió a más de 990 mil espectadores a nivel global y sustituyó parte de su gira mundial. En tanto, el encuentro en línea con ARMY, “2021 Muster Sowoozoo”, celebrado en junio, juntó alrededor de 1,3 millones de personas, procedentes de 195 países.