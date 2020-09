Ed Sheeran anunció el nacimiento de su primera hija con su esposa Cherry Seaborn.

La «hermosa y saludable hija» de la pareja, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, nació la semana pasada, escribió Sheeran en Instagram el martes.

«Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en las nubes», agregó.

«Esperamos que puedan respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor y los veré cuando sea el momento de regresar, Ed x».

Sheeran y Seaborn se conocieron en la escuela cuando el músico tenía 11 años. Se volvieron a conectar en el verano de 2015 y comenzaron a salir.

Sheeran le propuso matrimonio en diciembre de 2017 y la pareja se casó en enero de 2019.

El año pasado, la pareja apareció en su primer video musical juntos para el sencillo «Put It All on Me», donde fueron vistos en su apartamento de Londres bailando y abrazados ante la cámara.

Debajo de cada pareja había una leyenda con una explicación de cómo se enamoraron. Para Sheeran y Seaborn, decía: «En la escuela secundaria, Ed y Cherry estaban enamorados».

«Se besaron en el castillo de la colina», continuaba la leyenda. «Hace unos años se volvieron a conectar, hubo fuegos artificiales. Se casaron en enero de 2019».

El álbum más reciente de Sheeran, «No. 6 Collaborations Project», fue lanzado en 2019 con mucho éxito, convirtiéndose en el segundo álbum más vendido en 2019, según la Official UK Charts Company.

En agosto de 2019, Sheeran anunció que se tomaría un descanso de sus conciertos después de estar de gira desde 2017.

«Hay algo muy agridulce en ello», dijo Sheeran, según fue citado. «Me encanta que estén aquí y lo vamos a terminar en Ipswich. Este es mi último concierto en probablemente 18 meses».

También señaló que había tocado en todo el mundo para multitudes durante la gira.

«Glastonbury, Wembley Stadium. Todos estos lugares increíbles, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Australia, Asia, Sudamérica, ha sido uno salvaje», dijo Sheeran. «Me dijeron antes de venir que ahora, al final de esta gira, he tocado para nueve millones de personas en todo el mundo. Es la gira más grande de la historia».