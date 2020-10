El ganador del Oscar Jeff Bridges anunció este lunes que fue diagnosticado con un linfoma y aseguró que sus médicos son optimistas sobre su recuperación.

Bridges, de 70 años y una de las figuras más reconocidas y consistentes de Hollywood, no precisó qué tipo de linfoma padece pero indicó que ya comenzó su tratamiento.

“Como el Dude diría”, inició un mensaje en Twitter en referencia a su icónico personaje en “El gran Lebowski”. “Nueva m..da ha salido a la luz”.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020