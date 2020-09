La modelo Gigi Hadid y el cantante Zayn Malik anunciaron el nacimiento de su pequeña hija esta tarde, en el que es uno de los nacimientos más esperados por los miles de fans de la pareja. Según informó el ex integrante de One Direction, tanto la bebé como su esposa se encuentran bien de salud y no presentaron ninguna complicación médica.

Malik realizó una publicación en su perfil de Twitter, en el que además compartió una foto de la mano de la bebé sujetando la suya. Así decía el comentario:

Nuestra bebé ya está aqui, saludable y hermosa. Tratar de poner en palabras como me siento en estos momentos sería una tarea imposible. El amor que siento por esta pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía y agradecido por la vida que tenemo juntos por delante

El comentario del cantante logró tener más de 850 mil “Me Gusta” en Twitter en menos de una hora (Captura de Pantalla : Twitter@zayn)

El comentario hizo que las redes sociales estallaran de alegría proveniente de los fans de la pareja quienes dieron una difusión masiva a la noticia. El comentario de Zayn tiene hasta el momento más de 850 mil “Me Gusta”, 166 mil citas en otros tweets y además 294 mil retweets en sólo una hora.

Por su parte la foto en el perfil de Instagram logró más de 850 mil “Me Gusta” en tan sólo 13 minutos. Con miles de comentarios felicitándolos por el nacimiento.

Hace un par de semanas, el padre de la modelo, Mohamed Hadid, publicó una carta que estaría dedicada a su nieta y en la cual agradece la oportunidad de conocerla. Esto causó que los seguidores de la pareja interpretaran que la bebé ya había nacido y que habían logrado ocultar y llevar el tema con mucha discreción. Los rumores fueron tan fuertes que se convirtieron en tendencia mundial en las redes sociales. Así decía parte de la carta:

Hola nieto/a, soy yo. Mi corazón está muy feliz. Te deseo el sol y la luna. Te deseo un momento dichoso. El abuelo siempre está cerca, haré cualquier cosa por ti, cuando escuché que estabas en camino, sonreí y me limpié una lágrima. Lloré esa lágrima porque sabía que mi corazón siempre te pertenecería

Zayn Malik y Gigi Hadid son una de las parejas que más furor causa en las redes sociales (Foto: Twitter@bigotesdegatox)

Sin embargo, Mohamed decidió quitar la carta de las redes sociales con el objetivo de poner fin a las especulaciones y todo volvió a quedar en silencio. La pareja se manejó con mucha discreción sobre el tema durante su embarazo. La misma Gigi decidió suspender sus proyectos de modelaje trabajando en contadas ocasiones, siendo la más reciente en donde aparecía ya mostrando un crecimiento notable de su cuerpo a causa de su embarazo, cosa que hizo que los seguidores enloquecieran de gusto.

Los compañeros de Zayn mandaron muchas felicitaciones a la pareja por el bebé recién llegado, en especial Harry Stiles, quien le dedicó el siguiente mensaje a su amigo y ex compañero:

Estoy muy feliz por ti, Zayn, estoy seguro de que tu hija tendrá una vida maravillosa porque te tiene a ti y a Gigi como padres. Todo el amor, H.

Hasta el momento los comentarios relacionados con el nacimiento de la bebé son de singular alegría, aquí hay algunos ejemplos del cariño que los seguidores de la pareja tienen por sus ídolos. Como ejemplo está el comentario de la usuaria de Twitter @salettangela escribió el siguiente comentario en Twitter: “Iba a hacer tarea y justo me llegó la notificación, brou que la tarea se vaya a la mierda, es hora de celebrar.”