Con 30 años de carrera como parte de OV7, Lidia Ávila aprovechó la pausa que la pandemia generó en la gira de aniversario del grupo y las diferencias que hay actualmente con sus compañeros, para hacer una versión acústica de su sencillo “Ciega”, tema que grabó como solista en 2005, pero que esta vez lanza por el placer seguir cantando.

“No llamaría una etapa de solista de nuevo, porque ya trabajé como solista antes y tengo tres discos que me dejaron un aprendizaje increíble, pero hoy en día sólo quise hacerlo por gusto y para darle un regalo a los fans que me lo piden en redes sociales, y cómo cantar es lo que más me hace feliz, lo hice”, explicó la intérprete de 41 años.

Sin embargo, no descarta grabar temas inéditos si es que escucha alguna letra con la que se identifique y sólo serían sencillos aislados, no planea hacer su cuarto material como solista, prefiere esperar que todo se solucione con sus compañeros de OV7 para poder regresar al Auditorio Nacional a cantar.

“Con los que más contacto tengo es con Óscar y Mariana, porque así se presentan las circunstancias, pero la idea es tener un acercamiento pronto, porque no somos solamente nosotros siente, hay una gira anunciada, hay gente que está esperando este proyecto y es algo que no se puede tomar a la ligera y deben haber respuestas, habrá noticias pronto”, aseguró la intérprete.

Lamentó la situación que hay, ya que al ser como una familia, es complicado ver todo lo que está pasando y frente a las cámaras, pero sabe que crecieron bajo el ojo público y la presión siempre ha existido, pero todo este tiempo también han obtenido el cariño de mucha gente que los ha integrado al soundtrack de su vida.

LE COQUETEA A MASTERCHEF

En esta cuarentena también lanzó su canal de cocina en donde comparte algunas recetas que hace con su esposo y sus dos hijos, una iniciativa que ha obtenido buena respuesta, ya que cocinar es otra de las cosas que disfruta hacer, de hecho comentó que le gustaría participar en algún reality como Masterchef.

“Somos fanáticos de la cocina y de comer bien, no somos chefs profesionales pero tratamos de compartir con la gente el amor que tenemos a esta disciplina y sí me gustaría participar, ahora que he visto las noticias del programa, pienso que me hubieran invitado, porque en una de esas les doy una sorpresa, soy muy competitiva”, dijo Ávila.

