Armie Hammer, el actor estadounidense conocido por sus papeles en películas como “El Llanero Solitario” y “Operación U.N.C.L.E”, se convirtió este miércoles en tendencia en las redes sociales luego que fuera acusado de “practicar canibalismo”.

Fue en las redes sociales en donde se filtraron unas imágenes en las que presuntamente Armie Hammer mantenía una conversación con una mujer y le “proponía practicar canibalismo”, con el paso de las horas el nombre del actor se convirtió en tendencia en Twitter.

“Necesito beber tu sangre, necesito que me alimentes con ella”, se leía en uno de los mensajes difundidos este martes. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que los mensajes sean reales, miles de internautas ya reaccionaron ante las supuestas declaraciones de Hammer.

Lo que inició como un rumor en las redes se convirtió en todo un tema del cual se sigue debatiendo, y aunque Armie Hammer, de 34 años, no ha emitido un pronunciamiento al respecto ahora ya se le acusa de ser “caníbal”.

Esta no es la primera ocasión en que Armie Hammer se ve envuelto en la polémica, en el pasado algunos usuarios habían descubierto que al actor le gustaba darle “likes” a varias publicaciones de índole bondage.

Hammer nació en Santa Mónica, y aunque a los 18 años comenzó sus estudios en la Universidad de California, los cuales abandonó para comenzar su carrera como actor. Participó en 2010 en la película “La Red Social”, lo que significó para él su gran oportunidad de brillar en el cine.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t

— tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021