A pesar de que el conductor y comediante Adrián Uribe está viviendo una de las etapas más felices de su vida luego de contraer matrimonio con la modelo brasileña Thuany Martis y el nacimiento de su segunda hija; la polémica y las críticas no han estado alejadas de su vida.

Justamente debido al gran momento que vive, Adrián Uribe no ha dudado en compartir los momentos maravillosos que está viviendo a lado de las dos mujeres que han robado su corazón en estos momentos; justamente en una de sus historias de Instagram, Uribe publicó un video en el que se ve a su madre enseñándole a hacer tortillas a su esposa Thuany Martis.

Por no saber hacer tortillas Bisogno pide a Uribe que deje a su esposa

Si bien los seguidores de Adrián Uribe aplaudieron la convivencia y buena relación que demuestran la madre del comediante con su nuera, para el polémico conductor de “Ventaneando”, Daniel Bisogno, criticó duramente la modelo brasileña, pues en el video compartido por el comediante se ve como su esposa usa la máquina para hacer tortillas en lugar de elaborarlas a mano.

Debido a esta peculiar forma de elaborar una tortilla, Bisogno criticó duramente a la brasileña pues señaló que al meter la máquina para hacer la tortilla esta ya no es hecha a mano. “Antes no la abofeteó Adrián Uribe, ¿Cómo haces una tortilla así? Eso no es hacer tortillas a mano”, comentó el conductor de TV Azteca.

Pero su crítica no se quedó solo ahí, pues el controvertido conductor incluso se atrevió a pedir a Adrián Uribe que deje a su esposa por no saber “aventar tortillas” al fogón.

“Dios quiera que la deje Adrián Uribe. Una mexicana que avienta así la tortilla no merece ser mexicana”, comentó el conductor sin miramientos. Aquí el momento de la crítica.