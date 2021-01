Anahí reveló los detalles de cómo se contagió de COVID-19 y su experiencia familiar ante este reto, luego de una semana de haberse contagiado.

El 6 de enero y luego de que se diera a conocer la noticia de que su esposo, el político Manuel Velasco, diera positivo a COVID-19, la actriz confirmó en su cuenta de Instagram que tanto ella como su esposo y sus dos pequeños hijos estaban tomando todas las medidas de sanidad necesarias para combatir la enfermedad, sin embargo no confirmó que ella estuviera contagiada.

Anahí decidió confesar que fue ella quien contagió a su esposo tras contraer el virus en el concierto tributo a RBD. Anahí junto a sus excompañeros del grupo musical se reunieron el pasado 28 de diciembre para una transmisión virtual en la que sólo estuvo presente el equipo de producción y aunque asegura que se extremaron las precauciones, no fue suficiente.

“Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD”, afirmó Anahí a través de Instagram.

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagie. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, agregó.