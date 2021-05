Como en otras ocasiones, Frida Sofía ha hecho uso de sus redes sociales para extender su postura ante las distintas notas que han salido luego de sus polémicas declaraciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Ahora, la hija de Alejandra Guzmán reaccionó a la noticia de que la ‘reina de corazones’ habría decidido no heredarle nada y sacarla de su testamento.

La joven comentó que el dinero de su mamá la tiene sin cuidado.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero. Por favor. Fácil sería hacerme la mustia y callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos. ¿Para qué? El dinero va y viene, gente. Yo no necesito de estar de buitre esperando a que se mueran para recibir dinero… ese es otro. Ubíquense pinches haters. Ni siquiera se imaginan lo que es la fama y el dinero. No se confundan”

Frida, además, aseguro que Alejandra se adueñó de una propiedad que le pertenece. Y pidió que además le regresara su inocencia, su niñez y hasta la virginidad.

“El depa, el depa, el depa. Hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Ya ALV con su pinche depa que al final es lo único que según ella me dio con amor. Cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro. Al final, si quieren hablar de propiedades… ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna que vale mucho más que esta pinche jaulita de oro.