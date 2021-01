A pesar de los ataques que sufrió en las últimas semanas, la empresaria mexicana volvió a demostrar su amor por el artista en Instagram

Pese a las críticas que han recibido por su diferencia de edad, Vicente Fernández Jr. y su novia, Mariana González Padilla, conocida como la Kim Kardashian mexicana, siguen proclamando su amor en redes sociales.

Este 11 de enero, la pareja cumplió nueve meses de relación, y por ese motivo, la empresaria y modelo de 37 años compartió una publicación en su cuenta de Instagram, donde ya suma más de 700 mil seguidores.

“Como los pingüinos. Para toda la vida. 11/01/2021″, escribió junto a una fotografía, en la que el músico le besa en la mejilla.

A diferencia de la semana pasada, en esta ocasión, Mariana González no permitió que los usuarios de Instagram dejaran comentarios en la imagen. En estos días, la pareja se ha hospedado con la familia de la influencer en unas cabañas ubicadas cerca de Mazamitla, pueblo mágico de Jalisco; y ellos han disfrutado de una suite con un espectacular jacuzzi.

A través de sus historias, la Kim Kardashian mexicana mostró también el regalo que le hizo Vicente Fernández Jr. por su aniversario: una gran cesta repleta de flores, chocolates y frutas.

“Miren qué cosa tan hermosa me mandó mi amor. Hoy cumplimos nueve meses de novios y no me lo esperaba. Que me estaba bañando y de repente me llegó. Es de Guadalajara. Gracias por nueve meses. Muchísimas gracias. Son frutas, con nutellita, y estas me encantan, las orquídeas”, explica en el video la modelo.

Por su parte, el hijo del reconocido cantante mexicano Vicente Fernández también quiso dedicar un mensaje a Mariana en su perfil.

“Pide con fe, y Dios sabe cuándo, dónde, cómo y con quién”, escribió el artista.

El aniversario de la pareja llega solo una semana después de que los dos protagonizaran una polémica, tras responder a quienes criticaron su relación por su diferencia de edad, y especialmente, a los que atacaron a Mariana y la acusaron de estar con el músico “por interés”.

Cansada de los ataques, y de soportar los comentarios ofensivos de muchos usuarios, la empresaria mexicana estalló y aseguró que muchas personas “se creen Dios”.

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo, te amo. Tenemos mil jueces que juzgan cada día lo nuestro en un mundo en que todos se creen Dios. Lo único que me importa es lo que sabemos los dos”, comentó en una publicación en la que los dos aparecen abrazados, y que logró 45,900 me gusta.

Aunque sus palabras fueron aplaudidas por muchos usuarios, otros volvieron a criticarla.

“Con todo respeto, pero si él hubiese sido un albañil o un chófer de taxi ni lo plegarías. Aunque digas que no hay interés, el hecho de que su papá sea famoso y lo que eso conlleva hace que tú sientas cierta admiración por él y lo veas hermoso, cuando todos nos damos cuenta de que tú eres mucha pieza para él, y él está contigo por tu belleza, porque si no fuera por eso dudo que se hubiese fijado en ti. Y no soy un juez, solo uno que dice lo que ve”, escribió el usuario @locos420.

Ella no ignoró el comentario y aseguró que si se fijara en el dinero seguiría con su ex novio, un hombre que, según contó, es mucho más rico que Vicente Fernández Jr.

“Nunca he dicho eso, creo que puedo escoger. Él es un hombre que lo tiene todo para mí… Su trato y la forma en que es con mis hijos y la familia es lo que me enamoró, porque siempre mis ex parejas son personas que deben tener todo lo que a mí me gusta o me interesa en un hombre, que si fuera por dinero, mi ex novio era un millonario árabe de 38 años. Si todo fuera el dinero, seguiría con él”, contestó.

La Kim Kardashian mexicana reaccionó además a otro comentario ofensivo que recibió en la misma publicación.

“Qué triste cuando una mujer se interesa por un hombre que ya esté hecho, y él no se da cuenta de que es por interés”, apuntó el usuario @omareme10.

“Tú cuida tu vida, y él la de él. Es su dinero, no tu dinero. No opines si no sabes Dios”, le instó Mariana.

En sus nueve meses de noviazgo, la pareja ha tenido que enfrentar en varias ocasiones ataques y mensajes irrespetuosos. A mediados de diciembre, por ejemplo, Vicente Fernández Jr. respondió a Anel Noreña, después de que ella cuestionara el tipo de vestuario que utiliza González Padilla.

“Vicente Jr. eres un muchacho muy valiente para hacer eso en Instagram; te quiero porque te conocí desde chiquitito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía y está mal, hay lugares para hacerlo. A puerta cerrada es mejor. Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en redes; solo disfrútala tú, pues si sigue enseñando así, ¡se te va a ir con otro”, dijo la ex esposa de José José en entrevista con TV Notas.

Ante estas palabras, el músico fue tajante y en declaraciones a Chisme No Like contestó a la ex vedette:

“Ay, la zorra no se ve la cola, pero mira, no le puedo faltar el respeto porque es una persona mayor de edad”, apuntó.

A pesar de los ataques, ellos cada vez se muestran más fuertes y unidos, e incluso el pasado 6 de enero, revelaron su deseo de convertirse en padres este año, y explicaron que el bebé podría llamarse Mía o Emilio.