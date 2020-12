La banda británica de música pop Spice Girls nació en 1996 como consecuencia de la búsqueda de una competencia al saturado mercado de bandas masculinas que dominaban el género, de parte de los representantes Chris y Bob Herbert. Después de un casting al que se presentó una multitud de jóvenes, quedaron seleccionadas Victoria Adams (43), Geraldine Estelle Halliwell (45), Emma Bunton (41), Melanie Chisholm (43) y Melanie Brown (42).

El éxito llegó con la aparición de su primer single, “Wannabe”, que provocó un verdadero revuelo, convirtiéndose en un ícono musical de los 90 y del pop. Grabaron tres discos –Spice (1996), Spiceworld (1997) y Forever (2000)-, y les alcanzó para convertirse en el grupo femenino con mayor cantidad de discos vendidos: alrededor de 75 millones de unidades.

Se separaron en 2001, aunque reaparecieron en 2007 para una gira de dos años y luego en 2012, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Cada tanto vuelven a surgir rumores de reencuentro.

Emma Lee Bunton

Conocida como Baby Spice por ser la más joven del quinteto, tuvo su debut como solista en 2001 con el álbum A girl like me, alcanzando el cuarto puesto en el UK Albums Chart. Luego lanzó Free me (2005) y Life in mono (2006). También incursionó en la actuación en un en el programa de la BBC Too much TV, participó como jurado en programas musicales y desde el 2009 conduce el ciclo de radio matinal Heart Breakfast en la emisora Heart FM.

Está en pareja desde 1999 con el chef Jade Jones, con quien tiene dos hijos: Beau Lee y Tate Lee.

Victoria Caroline Adams

Fue apodada como Posh Spice (la Spice Girl elegante), por sus conocimientos y devoción por la moda y la indumentaria. En 1997 su nombre tomó mayor relevancia por su noviazgo con el famoso futbolista inglés David Beckham, cuyo apellido luego adoptaría. Según rumores de la época, no tenía buena relación con sus compañeras.

Tras la disolución del grupo lanzó un disco como solista y se dedicó a la crianza de sus hijos: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David y Harpen Seven. Desde el 2008 se dedica a la moda con su firma, Victoria Beckham.

Melanie Janine Brown

Era la Scary Spice (la Spice Girl que da miedo), por su “lengua filosa”, la que no tenía problemas en criticar a sus compañeras. Tras la separación de la banda se dedicó a su hija Phoenix Chi Gulzar Brown -fruto de su relación con el exbailarín de la banda en una gira de 1998, Jimmy Gulzar– y comenzó una carrera en teatro, televisión y cine. Fue jurado en ciclos de cazatalentos como America’s got talent y participó en varios musicales de Broadway. En la pantalla grande, trabajó en algunos largometrajes de poca repercusión.

Tuvo una hija con Eddie Murphy (Angel Iris) y otra con Stephen Belafonte (Madison), de quien se separó en 2014 tras reconocer que es bisexual.

Melanie Jayne Chisholm

La apodaron la Sporty Spice por su look. Es una exitosa cantante, con varios discos exitosos como solista, como Northern Star (1999), Reason (2003) y Beautiful Intentions (2005). De esta manera, se consagró como la integrante de la banda que más talento demostró tras la disolución de la misma.

En el último tiempo se dedicó a trabajar como jurado en programas de televisión y a la crianza de su hija, Scarlet, fruto de la relación con quien fuera su pareja hasta el 2012, Thomas Starr.

Geraldine Estelle “Geri” Halliwell

Era la Ginger Spice (la Spice pelirroja). En su vida post-Spice Girls escribió una autobiografía (If only), escribió cuentos infantiles y formó una respetable carrera como solista con tres álbumes, hasta que en 2005 se alejó de la música. Fue embajadora de buena voluntad de la ONU y en varias oportunidades se ha desempeñado en trabajos de caridad. En 2016 anunció que sacaría un nuevo álbum, que aún no ha visto la luz.

Tuvo varias relaciones hasta que se casó con el ex piloto Christian Horner. Actualmente se dedica a la crianza de su hija, Bluebell Madonna, y a la gastronomía.