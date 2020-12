Al parecer las sorpresas con Disney Plus van en aumento, pues anunciará nuevas producciones de las casas: Marvel Studios, Pixar y Star Wars, de acuerdo con Deadline. De acuerdo con dicho medio, el anuncio se dará este jueves 10 de diciembre.

Sobre el universo de George Lucas las miradas se encuentran centradas “The Mandalorian” aunque se espera el anuncio de las series del Capitán Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi.

En cuanto a Marvel Studios WandaVision iniciará el camino de la productora en Disney Plus el 15 de enero de 2021. Las producciones que vienen son The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Loki, She-Hulk y Moon Knight

Sobre She-Hulk

La historia se centra en la prima del doctor Bruce Banner, Jennifer Walters quien tiene que aprender a controlar sus poderes y llevar a cabo una vida normal como abogada.

Moon Knight

Un personaje complejo que recibió poderes sobrehumanos del dios egipcio Khonshu el cual lo transformó en un extraño héroe marcial. El actor que estará a cargo del esquizofrénico Marc Spector será Oscar Isaac.

¿Qué otros contenidos se anunciarán?

Podría hacerse oficial que el actor Tom Hanks le dará vida al personaje de Geppetto en la cinta “Pinocchio” y que Emma Stone encarnaría a la malvada “Cruella”. Ambas obras llegarán directamente a Disney Plus.