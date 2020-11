El último impulso a la campaña de Joe Biden suena a ritmo de “Lose Yourself”, el himno del hip-hop que el rapero Eminem cedió al candidato demócrata para protagonizar uno de sus vídeos promocionales a falta de unas horas para las votaciones de las presidenciales en Estados Unidos.

Esta es la primera vez que Eminem autoriza con fines políticos el uso de esta canción, con la que ganó el Oscar a la mejor banda sonora por la película “8 Mile” en 2002 y que desde entonces se ha convertido en uno de los emblemas del hip-hip estadounidense.

De hecho, el rapero interpretó este rap en la última gala de los Oscar, casi dos décadas después de triunfar en los premios de la Academia de Hollywood.

We have one shot. One opportunity. One moment.

Don’t miss the chance — vote. pic.twitter.com/6khzdLyIjL

— Joe Biden (@JoeBiden) November 2, 2020