El bajista y vocalista de Blink-182, Mark Hoppus, ha revelado en sus redes sociales que padece cáncer y que ha estado recibiendo quimioterapia durante el último trimestre.

El que ha sido miembro de la banda desde su fundación en 1992 ha publicado un comunicado sobre su enfermedad a través de Twitter donde ha explicado:

“Tengo cáncer. Es una mierda y tengo miedo, y al mismo tiempo me siento afortunado por los increíbles médicos, familia y amigos que me están acompañando en esto”, ha señalado en un comunicado en el que además ha apuntado que aún le quedan varios meses de tratamiento por delante y que está intentando permanecer “esperanzado y positivo”.

“No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo”, ha concluido el artista.

Según el medio The Sun, Hoppus ha compartido una imagen suya en el hospital al poco tiempo de publicar el comunicado, que ha sido borrada segundos después.

El batería del grupo, Travis Barker, le ha deseado lo mejor al bajista compartiendo una foto de ambos en sus stories de Instagram junto a la frase “Te amo, Mark”. Además, durante una entrevista con E! News el músico ha afirmado: “Mark es mi hermano y lo amo y lo apoyo”.

Estaré con él en cada paso del camino, sobre los escenarios y fuera de ellos y no puedo esperar a vernos tocando juntos muy pronto de nuevo”, ha confesado Barker durante la conversación.

En agosto de 2020, Blink-182 lanzó el single Quarantine escrito por Hoppus, en el que se hablaba del aburrimiento experimentado durante el confinamiento. El grupo ha vendido alrededor de 35 millones de discos en el mundo y ha servido de inspiración para otras formaciones como Panic! At the Disco o Fall Out Boy.