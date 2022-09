Por primera vez Belinda no se quedó callada y respondió contundentemente al insulto que celebró Chrisitan Nodal durante una reunión que tuvo hace un par de días en Guadalajara, hecho que fue sumamente criticado en redes sociales, pues la mayoría de internautas reprobó la actitud del cantante en esos momentos.

Hace un par de días se viralizó un video en donde se puede observar a Christian Nodal conviviendo con un par de amigo en un restaurante-bar de Guadalajara, los cuales estaban cantando desde el fondo de su corazón la canción de “la derrota” de Vicente Fernández. Sin embargo, todo se salió de control cuando uno de los asistentes lanzó un insulto a su ex pareja con la frase “¡Chin… tu madre, Belinda!”, seguido de una sonrisa por parte del cantautor mexicano.

Dicha respuesta por parte de Christian Nodal causó la furia de miles de internautas y seguidores de Belinda, pues reprobaron que se comportara de esa manera. A pesar de ello, el cantante sonorense no pronunció ninguna palabra al respecto y no ha tocado el tema a través de redes sociales, lo que ha enardecido más la polémica.

Belinda le responde por primera vez a Christian Nodal

Pese a que Christian Nodal no ha dado ninguna declaración por el desafortunado evento que quedó grabado, por primera vez Belinda respondió a dicho suceso por medio de un comentario al canal de Trending News by Monick, donde catalogaron dicho insulto como una falta de respeto no sólo a la cantante sino para cualquier mujer.

“Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyan ese tipo de comportamientos misóginos”, respondió Belinda.

Cabe señalar que luego de que Christian Nodal anunció su ruptura con Belinda, la cantante nunca dijo ninguna palabra al respecto para no agrandar la polémica y se dedicó sólo a trabajar en la música y actuación. Sin embargo, esta vez decidió alzar la voz a través de un comentario luego de que el amigo de Nodal le soltara un fuerte insulto que quedó grabado en video y se viralizó de inmediato.