Luego de que Christian Nodal no aguantara más y revelara algunos mensajes que compartió con Belinda, la cantante fue cuestionada al respecto. Y es que en una situación tan polémica como esta, lo justo era darle oportunidad a ella de dar su versión.

Fue a través del presentador Ricardo Casares que la cantante rompió el silencio. Y es que el presentador de Venga la Alegría, aseguró haberle escrito a la actriz de Bienvenidos a Edén para preguntarle qué opinaba de los mensajes que su exprometido había publicado. Sin embargo, ella no le dio mucha importancia a la situación.

“A las nueve de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías’”, reveló el presentador. Con su mensaje, Belinda da a entender que no piensa hacer eco de esta polémica en la que también está involucrada su mamá, Belinda Schüll.

Nuevos rumores de romance para Belinda

Mientras los mensajes de Nodal se volvían virales, Belinda está enfocada en su nueva vida en España. La actriz compartió un par de videos frente al mar, pero lo que más llamó la atención fue uno más junto a su compañero de la serie, Guillermo Pfening, acompañados de una mascota y con un filtro de corazón.

Los fans de ambos de inmediato los relacionaron de forma amorosa, aunque bien podrían estar juntos en las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Netflix, pues se encuentran en la locación en la que fue grabada la primera.

Ambos actores parecen tener una gran amistad, llena de confidencias y cariño mutuo, al menos es lo que Pfening dejó ver luego de publicar en sus propias historias una foto de Beli mirando hacia el mar, que él decoró con la leyenda: “¡Vola alto como vos sabes!”. Además, el actor se mostró agradecido por algunos regalos mexicanos que le obsequió la ex de Nodal, entre ellos un tequila y gusanos de maguey.