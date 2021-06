La cantante, Billie Eilish, estrenó su más reciente sencillo “Lost Cause” (Causa Perdida) acompañada de un video en el que se muestra una fiesta de solo chicas.

Happier Than Ever, su segundo álbum de estudio, está próximo a estrenarse en un cada vez más cercano 30 de julio.

Billie Eilish – "Lost Cause"

The new song and music video, directed by Billie, are out now.

Listen: https://t.co/oopWDjoYiJ

Watch: https://t.co/TMRUevubvD

“Happier Than Ever”, the new album, is out July 30. https://t.co/SrqlceteE4 pic.twitter.com/8mMRcyB9Jn

— billie eilish (@billieeilish) June 2, 2021