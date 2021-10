Es difícil pensar en alguien cuya estética personal se adapte mejor a “El extraño mundo de Jack”, por lo que no nos extraña en lo absoluto que Billie Eilish sea una invitada especial en el concierto en vivo de la película de Danny Elfman este mes.

Elfman compartió la noticia de su cameo como Sally para el evento en Twitter esta mañana. “Es un placer para mí anunciar que la estrella invitada especial Billie Eilish se unirá a la pandilla de la pesadilla para cantar a Sally para nuestros próximos espectáculos ‘Nightmare Before Christmas’ en el estadio Banc of California”, escribió. Por supuesto, Elfman retomará su papel como el personaje principal de la película, Jack Skellington.

Para aquellos que no estaban al tanto de esto, sigan leyendo. Aunque ha estado en pausa durante 3 años por la pandemia de covid-19, el evento de Halloween volverá este 29 de octubre en el estadio Banc of California. Un espectáculo familiar también está programado para el 31 de octubre, y Billie interpretará “Sally’s Song” durante ambos sets. “¡Estoy absolutamente emocionado de que Billie se una al equipo de Nightmare!” Elfman dijo en un comunicado a Rolling Stone. “¡Esto será un verdadero placer (no un truco)!”

It’s my pleasure to announce that special guest star @billieeilish will be joining the nightmare gang to sing Sally for our upcoming “Nightmare Before Christmas” shows at the Banc of California Stadium. https://t.co/AkSxZA2OQg — Danny Elfman (@dannyelfman) October 1, 2021

El director John Mauceri estará presente para dirigir la orquesta, que tocará mientras los artistas cantan las partes de los personajes en la pantalla. Junto con Billie, “Weird Al” Yankovic también interpretará el papel de Lock. Y para esta primera actuación en el estadio Banc of California, otras actividades como un concurso de disfraces y el truco o trato precederán al espectáculo.

Las entradas para las actuaciones ya están disponibles, así que ya puedes ir planeando tus próximas vacaciones, si es que así lo deseas.

No tricks, all treats! 🎃 Tickets for The Nightmare Before Christmas starring @DannyElfman, live-to-film at @BancStadium, are on sale now for Halloween night! https://t.co/wt3Uu8gHxu pic.twitter.com/1rQJxtwQO0 — Disney Music (@DisneyMusic) September 28, 2021

Tan sólo unos días antes, Eilish estaba cumpliendo uno de sus más grandes sueños en la premier de la más reciente película de James Bond, “No time to Die”. Y tan sólo unas horas antes, la cantante había revelado un tatuaje de 2 horas en su mano.

La ganadora del Grammy, de 19 años, mostró casualmente su mano izquierda mientras caminaba por la alfombra roja con su hermano mayor, Finneas, en el Royal Albert Hall, donde celebraron la canción de Bond que crearon para la película.

Los fanáticos se sorprendieron al descubrir que Billie ya tenía un tatuaje enorme cuando reveló una pieza de dragón en una sesión de Vogue que comienza alrededor de su abdomen y se curva por su muslo.

Eilish también tiene su apellido tatuado con letras góticas en algún lugar de su pecho, pero le dijo a Vanity Fair en 2020 que ‘nunca verán’ su tatuaje secreto.