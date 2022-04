Blue Sky, el estudio de animación que le dio vida a ‘La era de hielo’, antes propiedad de Fox, se despidió hoy con una nostálgica animación de Scrat.

¿Quién Scrat?

Scrat es la famosa ardilla de la franquicia que siempre estuvo en búsqueda de su enorme bellota.

El estudio decidió decir ‘adiós’ con un video en donde se ve a Scrat cumplir su sueño: comerse su tan preciada bellota que por años y años estuvo persiguiendo y lo metió en toda clase de problemas.

Scrat finally gets the acorn as a farewell to Blue Sky Studios.

“In the final days of Blue Sky Studios, a small team of artists came together to do one final shot. This shot is a farewell, a send-off on our own terms.” pic.twitter.com/Z9QmNEX4x1

