Ya es oficial: The Book of Boba Fett, la nueva serie del mítico cazarrecompensas y mercenario de Star Wars, es un proyecto e historia aparte a la serie The Mandalorian, un spin off que llegará en diciembre de 2021, antes que la tercera temporada de la serie de Din Djarin.

Así lo ha confirmado Jon Favreau, productor ejecutivo y showrunner de The Mandalorian, en una entrevista en el programa Good Morning America, desmintiendo los rumores de que la serie de Boba Fett fuera en realidad la temporada 3 de Mando. No, son dos series que, aunque están conectadas en su historia, son proyectos aparte.

Según Favreau, quisieron guardar como secreto la existencia de The Book of Boba Fett y no revelarlo durante los recientes anuncios de Lucasfilm y Disney para el universo de Star Wars, dejando la nueva serie como una gran sorpresa para el final de la temporada 2 de The Mandalorian. Una vez concluya la producción de The Book of Boba Fett comenzarán a rodar la temporada 3 de The Mandalorian, la cual, según Favreau, llegará “poco después” de la serie de Boba.

En The Book of Boba Fett veremos el regreso de Temuera Morrison como el cazarrecompensas junto a Ming-Na Wen como Fennec Shand, su compañera durante toda la segunda temporada. Los productores de la serie serán Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez, quien dirigió ese espectacular episodio en el que Boba recupera su armadura. La serie llegará en diciembre de 2021 y, por supuesto, se desarrolla en la misma línea temporal de The Mandalorian.