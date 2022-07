Hace unas semanas Brendan Fraser se presentó en la alfombra azul del Festival de Cine de Tribeca en Nueva York y claramente no pasó inadvertido. El actor -que ha mantenido un perfil alejado de los reflectores e incluso, de las redes sociales- llamó la atención de los asistentes y de los medios de comunicación internacionales al lucir un considerable aumento de peso.

El actor ha demostrado su profesionalismo al interpretar a un hombre de 272 kilos en la nueva cinta del director Darren Aronofsky, “The whale”. “Van a ver algo que nunca antes han visto”, aseguró el actor en una entrevista en 2021. “Eso es realmente todo lo que puedo decirles. El guardarropa y el vestuario eran gigantes, sin costuras, engorrosos. Esto está muy lejos de todo lo que he hecho anteriormente, pero no quiero ser tímido… Sé que va a causar una impresión duradera”, adelantó Fraser poco después de haber finalizado la filmación.

Esta semana se dieron a conocer las primeras imágenes del filme y han causado una gran conmoción en las redes sociales. En ellas se ve al actor en la piel de Charlie, un solitario profesor de inglés que padece obesidad mórbida y decide luchar para volver a encontrarse con su hija Ellie, una adolescente de 17 años interpretada por la actriz de la serie “Stranger Things”, Sadie Sink. El look es también el resultado de varias horas de caracterización, pues el actor tuvo que someterse a una intensa rutina de maquillaje y la colocación de varios prostéticos.

“The whale”, que se estrenará a principios de agosto en el Festival de Venecia, marca también el retorno de Aronofsky, cuya última película “Mother!” no tuvo el recibimiento esperado en taquilla y la crítica se dividió entre quienes la consideraron brillante y quienes directamente aconsejaron no verla. También significa el regreso de Fraser; si bien el actor tuvo un papel secundario en “No sudden move”, de Steven Soderbergh, el año pasado, este nuevo filme lo posiciona como la gran estrella que demostró ser desde la década de los 90, gracias a cintas como “George of the jungle”, “Bedazzled” y “The mummy”.

Este año Brendan estrenará otros proyectos en los que forma parte del elenco, como “Batgirl”, la película sobre la heroína de Ciudad Gótica en la que también actúan Leslie Grace, Michael Keaton y JK Simmons, además del filme de terror “Behind the curtain of night”, con Marcia Cross, y la nueva cinta de Martin Scorsese “Killers of the flower moon”, junto a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.