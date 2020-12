Hace unas horas el hijo menor de Lupita D’alessio, César, causó revuelo ¿la razón? un video que compartió con la cara llena de sangre.

Según su relato, fue golpeado en la casa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

A través de una transmisión en vivo que difundió en redes sociales, el músico contó que después de ofrecer una presentación los hijos del exgobernador lo golpearon brutalmente, mientras su pareja estaba encerrada en un automóvil.

“Soy hijo de Lupita D’alessio, me agarraron a golpes. El señor Arturo Montiel, del PRI, me abrió la cabeza, pido justicia”, dijo.

Temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el me contrató tres horas y canté cinco. Nos están amenazando de muerte, si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa de Arturo Montiel, me partió la madre, él y su familia, en especial sus hijos”.

Fuente: Excelsior

