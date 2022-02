¡ARMY, sí habrá combos para ver Permission to Dance On Stage en México! BTS proyectará su concierto desde Seúl, Corea, el próximo 12 de marzo. Este martes inició la preventa en Latinoamérica y varias fans podrán vivir la experiencia K-Pop gracias a esta sorpresa.

México es uno de los países que más consume K-Pop a nivel mundial y ya tuvo la oportunidad de albergar la única sede de “House of BTS“, la primera tienda oficial de la banda surcoreana. También ha estrenado varias de sus películas en sus salas de cine con una gran demanda y llenos totales.

Para “Permission to Dance On Stage“, Bangtan Sonyeondan realizará tres conciertos en el Estadio Olímpico de Seúl, dos días se transmitirán de forma online, si no alcanzaste boleto. Y para todo el resto del mundo, se hará una retransmisión el día 12, dependiendo el horario de tu país. Y si ya tienes tu entrada para el cine, te contamos la sorpresa que prepara Cinépolis.

BTS lanzará combo para PTD on Stage en cines de México

Tras el anuncio de que se podrá ver en cines PDT on Stage de BTS, el ARMY se organizó en redes sociales para hacer varias peticiones a la cadena mexicana, desde boletos conmemorativos, hasta combos especiales para disfrutar de la película y el concierto.

Sus demandas fueron escuchadas y Cinépolis compartió un video en su cuenta de TikTok donde prepara una gran sorpresa para el ARMY: SÍ HABRÁ COMBOS DE BTS. De acuerdo con su publicación, es algo extra confidencial, pero en el clip le respondieron a una fan que compartió la foto de un paquete de palomitas y refresco con la temática del grupo.

Hasta ahora, no hay confirmación de lo que podría incluir este combo de BTS para ver PTD On Stage en cines, si tendrá un vaso o caja conmemorativo, o alguna photocard. Tampoco se sabe sobre su precio, pero podría rondar entre los 200 o 300 pesos. Algunas fans también han solicitado la entrega de boletos con diseño especial como recuerdo.

ARMY denuncia la mala organización para PDT on Stage en México

Pese a la sorpresa, el ARMY también se disgustó debido a la mala organización con la venta de boletos para PDT On Stage de BTS, pues a pesar de que la preventa fue hoy, desde el fin de semana se podían comprar los boletos en las taquillas, máquinas expendedoras y desde las 3 de la mañana del 22 de febrero. Esto provocó que varias fans se quedaran sin la posibilidad de tener una entrada.

En otros países de Latinoamérica la situación fue similar y algunas fans han exigido la apertura de más salas y horarios para poder vivir la experiencia del concierto de BTS.