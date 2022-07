“Copa Mundial”, “World Cup song by BTS” y “BTS paved the way” son tendencia este jueves 28 de julio porque la banda coreana BTS lanzará una canción especial para la Copa Mundial de Qatar 2022.

El lanzamiento se hará en colaboración con Hyundai Motors, uno de los patrocinadores de la Copa FIFA, y saldrá en la segunda mitad de 2022.

La canción del popular grupo de K-pop, que aún no ha trascendido, será uno de los temas principales del próximo Mundial.

Según K-media, “BTS no sólo promueve el ‘Hyundai Goal Of The Century Pledge‘, sino que también participará en el proyecto colaborativo ‘FIFA Qatar World Cup 2022 Song‘”.

ARMY, la mega agrupación de fans de BTS, rápidamente viralizó la novedad y las especulaciones sobre la canción son tendencia en las redes sociales globales.

Qué se sabe sobre la canción de BTS del Mundial de Qatar 2022

Hasta ahora, se sabe que la canción será exclusiva para la Copa FIFA Qatar 2022, pero no hay detalles sobre el estilo, el idioma ni la fecha precisa de lanzamiento.

Sólo se dijo que será “en la segunda mitad del año”.

No se descarta nada: la presentación de una canción general o una de apoyo hacia la selección de Corea del Sur, que será parte del Mundial.

Bangtan es la imagen de Hyundai y otras marcas de relevancia en el país asiático.

Qué dijo BTS sobre su participación en Qatar 2022

Por ahora, desde BTS no se han manifestado en relación con la canción del Mundial de Qatar.

Cada uno de los miembros siguen sin actuar juntos como banda y están desarrollando actividades individuales.

Se espera que en octubre presenten un concierto juntos, que será transmitido via YouTube desde Busan.