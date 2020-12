Carlos Trejo no se arrepiente de plantear la posibilidad de la muerte del conductor Alfredo Adame después de que dio positivo al COVID-19 la semana pasada.

El actor compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le veía saliendo de su casa con un ramo de flores para llevar a la tumba de Adame.

“Todo el mundo me dice que cómo le deseo la muerte a alguien, quitémonos de estupideces, es un nefasto, un tipo enfermo, mediocre, ratero, mitómano. Ese tipo de asquerosidad social no la necesitamos nosotros, esa parte yo creo que la gente debe de entenderla”, dice en entrevista.

“El Cazafantasmas” cuenta que él cree que ya tuvo coronavirus desde antes de que comenzara la cuarentena en México ya que estuvo enfermo y con síntomas como los de la enfermedad, pero resalta que no lo estuvo diciendo a los cuatro vientos como Adame.

“En febrero me pegó el Covid-19, yo no sabía ni siquiera que existía, no tenía ni la menor idea de que esa enfermedad existiera. Yo empecé con problemas respiratorios en febrero, muy difíciles, muy fuertes, perdí olor, sabor, no sabía qué me pasaba. Pensé que eran nervios”. “Me la pasé como 45 días durmiendo en mi camioneta porque ponía el asiento a 45 grados y eso me permitía tomar aire y básicamente se me quitó”.

Aunque no se hizo pruebas porque todavía no se hablaba tanto del tema en México, resalta que ha estado en contacto con gente que se ha enfermado y él no se ha contagiado ya.

“Por los síntomas yo creo que fue así y he estado pegado, sin saberlo, con gente que ha tenido Covid-19 en el programa de ‘Hoy’ simplemente; hablando de tú a tú con gente que ha tenido y a mí ya no se me pegó”.

Fuente: Informador