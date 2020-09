Hablar de Parkinson es algo que inmediatamente remite a alguien de la tercera edad o alguien con una edad muy avanzada, por eso cuando el actor Michael J. Fox se enteró que tenía este padecimiento, con sólo 29 años, fue un shock para él del que sólo pudo salir gracias a su esposa y a su entonces hijo de tres años.

“Mi mente se puso en blanco, la enfermedad de Parkinson para mi era algo que le da a tu abuela, no era algo relacionado con la gente joven, tenía algunos síntomas pero no como los que tengo ahora o los que tendré en el futuro mientras encuentran la cura, es como si vieras a un camión que se acerca y estás en la mitad del camino y no te puedes mover y no sabes cuándo va a llegar y no sabes qué tan grande es o qué tan rápido viene hacia ti a arrollarse”, detalló el actor durante su participación en el evento México Siglo XXI de Fundación TELMEX Telcel.

El actor reveló que aunque su fundación aún no ha encontrado la cura contra el Parkinson o qué genera este padecimiento, la investigación que continúan haciendo está en constante evolución y hoy conocen más de la enfermedad que cuando a él se la diagnosticaron.

Esta manera que ha tenido de ver la vida desde hace años ha hecho que, pese a lo terrible la pandemia derivada del Covid-19, también considere que hay muchas cosas positivas que se han podido rescatar de esta emergencia sanitaria.

“Es difícil ver qué es normal, pero creo que la gente está dispuesta a involucrarse. En cuanto al virus, es algo interesante saber qué es y tiene dos lados, uno terrible que es el que se han perdido miles de vidas, y el otro donde están todas las familias, como la mía, queriéndonos, juntos, hablando, comunicándononos”.